Kunsttentoonstelling in Vrijetijdscentrum Christian Hennuy

18 juni 2019

Tot woensdag 26 juni loopt er in het Vrijetijdscentrum van het CC De Kruisboog, aan het Sint-Jorisplein 20 in Tienen, de laureatententoonstelling van de leerlingen van de derde graad beeldatelier jongeren en volwassenen, met de titel ‘I never promised you a rosegarden’. Zowel in de derde graad jongeren als volwassen ligt de focus op waarnemingstekenen en ontwikkelen van zelfstandigheid. Deze tentoonstelling maakt de manier van kijken naar kunst meer bewust. De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingsuren van het vrijetijdscentrum. Organisatie: ART-academie Tienen. Info: 016/81.32.71