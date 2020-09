Kumtichcomité verzamelt 400 kilo zwerfvuil: “Zo’n grote vangst is schandalig” Kristien Bollen

20 september 2020

17u19 0 Tienen Het Kumtichcomité heeft traditiegetrouw deelgenomen aan de World Cleanup Day. Het resultaat van een dag zwerfvuil ruimen met 33 vrijwilligers, onder wie 12 kinderen, was maar liefst 60 vuilniszakken of 400 kilo.

“Eigenlijk is dit schandalig” zegt voorzitter van het Kumtichkomité Johan De Schryver. “We hebben in het hele dorp zwerfvuil weggehaald. Op het eerste zicht lijkt het dus ‘mee te vallen’, maar niets is minder waar. Niet alleen tijdens de World Cleanup Day rapen we afval op, we doen dit met de vrijwilligers van ons Kumtichcomité het hele jaar door. Niet te vatten dus dat we wederom zoveel vuil verzamelden. Toch doen we nog een oproep: het dorp is nu weer netjes, help ons om dat zo te houden.”