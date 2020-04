KSA Tienen zoekt wanhopig naar de container met kampmateriaal. “Laat ons hopen dat deze enkel verplaatst en niet gestolen is” Vanessa Dekeyzer

15 april 2020

10u46 0 Tienen De zomerkampen bij KSA Tienen dreigen in het water te vallen. En dat heeft (voorlopig) niet te maken met het coronavirus, wel met het feit dat de container met onder andere de tenten en het sjorhout verdwenen is. “Als we deze container niet terugvinden, is dat een regelrechte ramp voor onze werking”, klinkt het bij leiders Gerben Tuerlinckx en Dries Reniers.

Een gewone tentencontrole en inventarisatie liep niet zoals gepland. Toen, net voor de coronamaatregelen, een deel van de leiding van KSA Tienen naar de kampcontainer ging, bleek dat die verdwenen was. Maar hoe kan zo’n container plots verdwijnen? “Dat weten we zelf niet”, klinkt het bij de jeugdbeweging. “We hebben contact opgenomen met Ecowerf, aangezien de container op een oude overslagplaats van de intercommunale langs de Ambachtenlaan stond, dus op een afgesloten terrein en uit het zicht. Bovendien is het een behoorlijk werk om de container te verplaatsen. Ecowerf verleent ons haar volle medewerking, maar feit is dat de container nog steeds spoorloos is.”

In de container zit al het materiaal dat de KSA jaarlijks op kamp meeneemt, zoals slaaptenten, keuken- en materiaaltenten, eet- en kookshelters, zagen en sjorbalken. Normaal gezien zou dit alles in de lokalen van KSA opgeslagen liggen. “De laatste tien jaar hebben we ons materiaal al verschillende keren moeten verhuizen”, zeggen Gerben en Dries. “Vroeger lag alles gewoon in onze lokalen, maar aangezien we hier amper plaats hebben om het materiaal voor de dagelijkse werking te stockeren of een spel te spelen, moesten we wel op zoek naar een alternatief. Eerst werd de oplossing gevonden in de kelder van de oude jeugddienst, maar toen we daar ook weg moesten, verhuisden we alles naar het parochiecentrum in de Oude Vestenstraat. Uiteindelijk konden we daar ook niet blijven. Zo kwamen we bij de container terecht. Ideaal was het zeker niet, maar we konden niet anders.”

Als de container niet gevonden wordt, dreigt er een financiële ramp voor de jeugdbeweging. “Het verlies loopt op tot enkele tienduizenden euro’s, makkelijk tot 60.000 euro”, zeggen Gerben en Dries. Bij de KSA hopen ze dan ook van harte dat het niet om een diefstal gaat, maar dat de container gewoon verplaatst is door iemand zonder kwade bedoelingen.

De jeugdbeweging doet dan ook een oproep naar iedereen die mogelijk iets gezien of gehoord heeft. “Op basis van foto’s weten we dat de container in de periode tussen 23 oktober en 19 december verdwenen moet zijn. We deden aangifte bij de politie, maar ook zij kunnen niet veel doen. De verzekering komt niet tussen. Daarom: als je iets gezien of gehoord hebt, laat het ons dan alsjeblieft weten via mail naar steun@ksatienen.be, bel ons op het nummer 0484/26.54.46, stuur een berichtje of spreek ons gewoonweg aan. We willen die tientallen kinderen nog steeds een onvergetelijke tijd bezorgen op kamp, maar zonder materiaal wordt dat moeilijk.”