Kruip met burgemeester Katrien Partyka in bed...voor een momentje poëzie Vanessa Dekeyzer

07 november 2019

08u09 0 Tienen Tijdens de Voorleesweek van zaterdag 16 tot zondag 24 november staat het belang en het plezier van voorlezen in de kijker. De bibliotheek van Tienen organiseert voorleesmomenten op verschillende locaties door onder meer Chris Van den Abeele, Mevrouw Kriebel en burgemeester Katrien Partyka (CD&V).

Zaterdag 16 november wordt de Voorleesweek afgetrapt met de Grote Voorleestour op tien plaatsen in en rond de bib, onder meer in een snoezeltent, in een gezellige blokhut buiten en heel bijzonder, in bed met burgemeester Katrien Partyka. “Voorlezen is niet alleen leuk maar ook erg belangrijk voor de taalontwikkeling bij kinderen”, zegt ze. “Toen mijn kinderen klein waren, was er niks zo gezellig als de dag afsluiten met wat tijd om voor te lezen voor het slapengaan.”

Bezoekers mogen gedichten kiezen die de burgemeester samen met schepen Wim Bergé zal voorlezen. “We hebben alvast ook zelf een selectie gedichten gemaakt. Mijn favoriet is ‘Lepeltje’ van Bart Moeyaert”, aldus Katrien.

Op woensdag 20 november komt radiostem Chris Vandenabbeele (Radio 1) langs. Zij zal het nieuws voorlezen in de bib. Nadien kan iedereen vragen stellen en gewoon even een praatje maken. En diezelfde dag komt ook Mevrouw Kriebel langs op de jeugdafdeling.

Het hele programma vind je op www.tienen.be/voorleesweek19 en www.voorlezen.be.