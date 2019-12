Kronkelweg afgesloten Kristien Bollen

20 december 2019

Wegens het evenement van ‘Stal naar Ster’ wordt het kruispunt van de Kronkelweg met de Kumtichstraat van zaterdag 21 december om 10 uur tot zondag 22 december om 10 uur afgesloten voor het verkeer. De Kronkelweg is tussen het kruispunt met de Sint-Pietersstraat en het kruispunt met de Kumtichstraat enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer via de Sint-Pietersstraat. In de Kumtichstraat geldt vanaf de Sint-Pietersstraat tot aan de Romeinsebaan een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.