Korpschef dankt medewerkers in open brief voor hun inzet tijdens coronacrisis Kristien Bollen

28 april 2020

15u23 0 Tienen Korpschef van de pz Geva (Tienen-Hoegaarden-Landen-Linter-Zoutleeuw) Stephan Gilis dankt zijn medewerkers via een open brief. In maart startte de coronacrisis: COVID-19, maatregelen, lockdown, essentiële verplaatsingen, samenscholing, … Een ongeziene en moeilijke periode brak aan voor iedereen in de samenleving, maar ook specifiek voor de politiemedewerkers die op het terrein dagelijks moesten verder werken.

“Verwarrende tijden waarin er dagelijks getracht werd om uit het kluwen van alle informatie alles te vertalen naar het operationele werk voor de collega’s op het terrein, een dagelijkse bijsturing van richtlijnen en een nog flexibelere dienstregeling die werd verwacht. Diensten die volledig anders werden georganiseerd om zo efficiënt mogelijk te werken, taken die veranderden, een hoge graad van flexibiliteit die werd en wordt verwacht van elke medewerker,…” zegt de korpschef.

Evidentie ?

“Als politiedienst staan onze medewerkers in de eerste lijn en wordt er ten allen tijde verwacht dat zij zelfs in moeilijke omstandigheden verder werken, want dat is nu immers de job waarvoor zij gekozen hebben, zegt men. Ondanks dat dit voor iedereen een evidentie lijkt te zijn, wil ik als korpschef toch even aanstippen dat dit helemaal niet evident is en dat dit een verregaande vorm van moed, professionaliteit en toewijding vraagt van elke medewerker.”

“Uitzonderlijke omstandigheden, maar vooral uitzonderlijke medewerkers die zich dagelijks inzetten, met een verhoogde kans op besmetting en een verhoogd risico waar men zijn/haar gezin aan blootstelt. De work-life balans die wordt verstoord door de hoge mate van flexibiliteit die er momenteel nodig is om alles beheersbaar te houden, het omgaan met de stress in deze moeilijke werkomstandigheden en onzekere tijden,… Maar toch zetten we door, als één team, steeds anticiperend op wat op ons afkomt om zo onze burgers optimaal te kunnen beschermen. We passen ons aan en doen niet alleen wat er verwacht wordt, maar nog zoveel meer….”

Trots op team

“Als korpschef ben ik dan ook enorm trots op al mijn medewerkers die zich door hun flexibiliteit, veerkracht, doorzettingsvermogen en inspanningen dagelijks inzetten om deze crisis, samen met zovele anderen, mee te helpen beheersen om onze burgers maximaal te beschermen. De professionaliteit, verbondenheid en collegialiteit die we de voorbije weken hebben ervaren is bewonderenswaardig!”

“Ondanks de moeilijke tijden toont dit voor mij aan dat we er staan als één team en daarom wil ik ook alle medewerkers enorm bedanken voor hun tomeloze inzet, hun moed en hun enorme verbondenheid met onze politiezone. Samen komen we hier door! #SamenMetRespect.”