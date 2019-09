Koppel verdacht van reeks inbraken Vanessa Dekeyzer

24 september 2019

13u06 3 Tienen De lokale recherche van de politiezone Getevallei heeft na een doorgedreven onderzoek, dat geleid werd door de onderzoeksrechter in Leuven, een Roemeens koppel geïdentificeerd dat verdacht wordt van een reeks woninginbraken in de regio Brussel, Leuven en Tienen van maart tot juni dit jaar.

Het onderzoek heeft tot nu toe al uitgewezen dat het koppel in aanmerking komt voor een vijftiental feiten. De meeste feiten werden gepleegd in de rand rond Brussel maar de verdachten kwamen in beeld na een inbraak in Kumtich op 16 april dit jaar. Een van hun voertuigen werd op het tijdstip van de feiten opgemerkt in de omgeving van de getroffen woning.

Op donderdag 8 augustus voerde de politiezone Getevallei in samenwerking met de politiezone Brussel-Zuid een huiszoeking uit in de verblijfplaats van de verdachten in Anderlecht. De verdachten, een Roemeense man van 29 jaar en zijn vriendin van 20 jaar, werden ter plaatse gearresteerd. De raadkamer verlengde ondertussen reeds tweemaal hun aanhouding.

Tijdens de huiszoeking werden er onder meer verschillende gsm-toestellen, cash geld en juwelen in beslag genomen. De verdachten werden na verhoor door de onderzoeksrechter aangehouden en de raadkamer bevestigde deze aanhouding. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of het koppel nog in verband kan gebracht worden met andere feiten. De politie zal de teruggevonden juwelen aan de slachtoffers van de inbraken voorleggen met het oog op herkenning en teruggave.