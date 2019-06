Koppel stuurt kat naar eigen huwelijk: “Relatie op de klippen gelopen, maar wij werden niet ingelicht” Christian Hennuy

21 juni 2019

18u58 0 Tienen Je zou denken dat het alleen in soaps of romantische films gebeurt: een tot in de details gepland huwelijk dat in extremis afgeblazen wordt. Toch gebeurde het vanmiddag in Tienen. Schepen voor Burgerlijke Stand Gijsbrecht Huts (N-VA) en zijn ambtenaren stonden op het bruidspaar te wachten in de trouwzaal, maar niemand daagde op.

“Schepen van Burgerlijke Stand is een leuke bevoegdheid, want je maakt mensen mee op de mooiste dag van hun leven. Maar wat vandaag gebeurd is vind ik zeer jammer. Ik ben schepen in die bevoegdheid sinds januari en heb al meer dan dertig huwelijken afgesloten. De stadsdiensten konden zich niet herinneren dat het ooit in Tienen gebeurd is”, aldus Gijsbrecht Huts.

Het huwelijk was gepland om 14 uur, maar er kwam niemand opdagen. Toen er om 14.30 uur nog niemand was zijn we beginnen rondbellen. Op het gsm-nummer dat we van hen gekregen hadden, nam niemand op, een ander nummer bleek niet meer te bestaan. We zijn dan beginnen te zoeken in dossiers en uiteindelijk bleek dat de vrouw niet meer in Tienen woont. Dit is dus duidelijk een op de klippen gelopen relatie, maar wij werden niet verwittigd. Drie kwartier later hebben we gewoon de trouwzaal gesloten”, besluit Huts.

Het echtpaar zal wel voor de kosten moeten opdraaien.