Koffiehuis Dragon Roast door Unizo uitgeroepen tot Starter van het Jaar “Fantastisch dat het ambachtelijke geapprecieerd wordt” Vanessa Dekeyzer

07 januari 2020

16u35 0 Tienen Het jaar kon voor Joëlle Hauglustaine en haar man Jos Dierickx niet beter beginnen. Hun koffiehuis Dragon Roast werd op de nieuwjaarsreceptie van Unizo Tienen-Hoegaarden-Boutersem uitgeroepen tot Starter van het Jaar. Opmerkelijk: maar liefst negen nieuwe handelszaken in Tienen waren in de running voor deze award.

In september openden Joëlle en Jos hun zaak aan de Kleine Bergstraat 19. “Koffie is onze gezamenlijke passie”, zegt het koppel. “Sinds enkele jaren branden we dan ook onze eigen koffie. De Oswaldus en de Thuinas zijn onze eigen twee blends, die we lokaal aan de man brengen. Deze verwijzen naar het Tiense reuzenverleden van onze stad.”

Dragon Roast nam het in de wedstrijd voor Starter van het Jaar op tegen maar liefst acht andere kandidaten: Bar Rolin, Bijoutiful Fashion, Denvertex, Frizzante, De Gouden Madam, Vitalie, Plaza Lingerie Astrid en De Zaligmaker. Uiteindelijk koos de jury voor het bijzondere concept met artisanale en streekgebonden producten: Dragon Roast. “We waren zeker verrast, niet alleen omdat we als winnaar uit de bus kwamen, maar ook door de grote hoeveelheid zaken die in het Tiense gestart zijn. Dat is bijzonder positief!”

“Uiteraard is deze award voor ons een bevestiging dat we goed bezig zijn en dat het ambachtelijke geapprecieerd wordt”, gaat Joëlle verder. “Voor ons was het zeker een sprong in het diepe, maar stilaan vinden mensen steeds meer en meer hun weg naar onze kleinschalige zaak in het wat afgelegen straatje, de Kleine Bergstraat. Zeker tijdens de weekends mogen we steeds heel wat klanten verwelkomen. Zij zijn steeds bijzonder enthousiast over hun bezoek, horen we.”

En ook de verkoop van de eigen koffiemerken via lokale handelszaken en de Streekwinkel doet het steeds beter. “De mensen komen in het koffiehuis proeven en nemen vaak meteen een pakje koffie mee naar huis omdat ze hem zo lekker vinden. Ook de diegene, die de koffie ergens gekocht hebben, komen meestal terug. Ik ga dit jaar zeker nog verder op zoek naar extra lokale verkooppunten, maar niet te veel meer, want we hebben geen massaproductie. Daarnaast blijven we ook verder experimenteren met suggesties en met leuke activiteiten en workshops. Die zijn te volgen op de link evenementen op onze Facebookpagina.”

Dragon Roast is al de tiende Starter van het Jaar. De afgelopen jaren was deze eer weggelegd voor Hermelijn, Apotheek Tom Willems, De Gouden Schaar, Felgroen, Atelier Night Light, Graaf, Brasserie Tiens, Foodtruck PepeRosso, Restaurant Melchior en Dagbladhandel Cluts.