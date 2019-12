Knallen zonder vuurwerk Kristien Bollen

13 december 2019

17u08 1 Tienen Sinds april van dit jaar is het in heel Vlaanderen verboden om zelf vuurwerk af te steken. De stad kan voor professionals een uitzondering te maken, maar dit moet ruim op tijd aangevraagd worden.

Zowel bij het afsteken, als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk gebeuren ongelukken. Volgens de cijfers van Stichting Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016, van 48 naar 108. De meeste vuurwerkslachtoffers hebben het vuurwerk niet zelf aangestoken, maar waren toeschouwer.

Telkens de hulpdiensten moeten uitrukken voor vuurwerkproblemen, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen. Zowel bij het afsteken van vuurwerk, als bij het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Door de onvoorspelbaarheid van de wind kan elke boom en elk gebouw in de omgeving een risico vormen. Ook dieren zijn gevoelig voor de harde knallen en kunnen schrikken en panikeren. Ook hierbij is regelmatig een interventie van de veiligheidsdiensten nodig.

Sinds 26 april 2019 is het verboden om vuurwerk af te steken en wensballonnen op te laten in Vlaanderen. In Tienen is dit al sinds 20 december 2018 toegevoegd aan het politiereglement. Dit verbod geldt trouwens ook voor het afsteken van vuurwerk op privédomein. De stad kan voor professionals een uitzondering maken, maar dit moet ruim op tijd aangevraagd worden.

Netwerk Brandweer lanceert met de steun van VVSG en Dierenwelzijn Vlaanderen de campagne #Ikknalzondervuurwerk. Mensen die ook ‘neen’ zeggen tegen vuurwerk, kunnen hun profielfoto op sociale media aanpassen met het campagnebeeld of een foto posten met de hashtag #Ikknalzondervuurwerk.