Klokkenfeesten in Sint-Maarten Christian Hennuy

21 mei 2019

16u20 4

Op zondag 2 juni, doorlopend van 11 tot 16 uur, is er in Sint-Maarten Vissenaken tijdens de Open Kerken Dag de feestelijke opening van de pas geschilderde kerk, en de klokkenfeesten. Er worden bezoeken aan de kerk met de 60-jarige klok georganiseerd. Er wordt doorlopend uitleg gegeven over deze klok en over klokken als universeel technisch hoogstandje. Bezoekers kunnen zelfs proberen om eens echt aan een klokzeel te hangen. Iedere bezoeker krijgt een BBQ-hapje en speciaal voor de 60- jarigen van Vissenaken (1959) staat er een gratis flesje uniek Klepelbier klaar. Er is ook Klepelbier te koop ten voordele van de werken in de kerk. Info: Rudy Scheys, 016/82. 13. 77 of scheys.vandersmissen@skynet.