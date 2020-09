Kleutermeester Korneel staat zonder mondmasker voor de klas : “Het hoeft niet, en op het eind van de dag hang ik sowieso vol snottebellen” Kristien Bollen

01 september 2020

17u22 0 Tienen We raken intussen wel gewend aan het beeld van het mondmasker, en ook in de scholen is er een mondmaskerplicht vanaf 12 jaar en voor de leerkrachten. Voor de leerkrachten in het kleuteronderwijs is er echter een uitzondering. “In de klas mag men kiezen of men er eentje draagt of niet”, zegt meester Korneel, die verkiest om zonder mondmasker in de klas te staan. Niet omdat hij dat comfortabeler vindt, “maar zo voelen de instappertjes zich meer op hun gemak.”

Meester Korneel Kenens (40) uit Heers staat al 16 jaar in de klas van kleuterschool Via Sint-Jozef in Tienen. Daar zorgt hij voor de allerkleinsten in de instapklas, het klasje vóór het eerste kleuterklasje. “Vandaag zijn er slecht vier leerlingen in deze klas”, zegt Korneel, maar in de loop van het schooljaar worden dat er wel meer. Vanaf twee en een half jaar kunnen ze hier terecht. Dat maakt ook wel dat geen van de vier hier ooit eerder een klasje zag. Voor die kinderen is het dus al een vreemde en heel nieuwe omgeving. Daarom verkies ik zelf om in het klaslokaal het mondmasker af te doen, dat komt toch ietsje menselijker en vertrouwder over.”

Altijd ontsmetten

Afstand houden is voor kleuters al niet makkelijk, laat staan als ze op hun eerste schooldag al eens een huilbui krijgen. “Ach, met mondmasker of niet; in het kleuteronderwijs hang je wel snel vol ‘snottebellen’. Dat is nu eenmaal niet te vermijden”, lacht Korneel. “Wat natuurlijk niet wil zeggen dat we het toch zo proper en netjes mogelijk te houden. Ik zet dan wel mijn mondmasker af, toch ontsmetten we de handjes. Ook van de allerkleinsten en voor ze het lokaal binnen komen. Ook leren we hen al op die zeer jonge leeftijd om verschillende malen per dag de handjes te wassen. Ook alle oppervlakken in de klas krijgen verschillende malen per dag een poetsbeurt, net als het gebruikte speelgoed.”

Vrije keuze

“Sommige collega’s houden hun mondmasker wel aan en dat begrijp ik, zeker als je zelf tot een risicogroep behoort of zo iemand in je omgeving hebt. Maar geen van beide is bij mij van tel, vandaar dus mijn keuze om het niet de dragen en de kinderen wat geruster te stellen. Hopelijk kunnen we er met zijn allen een min of meer normaal schooljaar tegemoet gaan. De lockdown en geen lessen meer was voor iedereen wel vervelend. Die eerste twee weken denk je nog ‘tof, wat extra vakantie’, maar dat is het helemaal niet. Ook de kleutertjes zelf hebben er nood aan. Regelmatig plaatste ik wat filmpjes online waarop ik bijvoorbeeld iets voorlas of gaf wat tips aan de ouders maar dat is helemaal niet hetzelfde.”