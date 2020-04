Kleur een tekening in voor politiezone Getevallei



Kristien Bollen

14 april 2020

11u36 3

Ten tijde van deze coronacrisis is afwisseling belangrijk om kinderen thuis bezig te kunnen houden. Daarom het initiatief vanuit de politiezone Getevallei met leuke inkleurtekeningen. De politie vraagt aan alle kinderen om een tekening in te kleuren en per post aan de politiezone te bezorgen. Zo steunen we elkaar in deze moeilijke tijden!

Stuur jouw tekening op per post naar volgende politiekantoren en vermeld steeds naam, adres en telefoonnummer op de achterzijde van de tekening: Populierendreef 2, 3400 Landen of Gilainstraat 109, 3300 Tienen.