Klepelbier voor 60-jarige klok Christian Hennuy

02 juni 2019

Brouwer Rudy Scheys uit Vissenaken heeft speciaal voor de 60ste verjaardag van de klok in de Sint-Maartenskerk ‘Klepelbier’ uitgegeven. Dit bier werd op Open Kerkendag geschonken aan alle 60-jarigen uit Vissenaken. De rest wordt verkocht ten voordele van het onderhoud van de kerk.

Eigenlijk kwam deze viering er na een reeks toevalligheden. Prof. Teugels kwam de inventaris maken van de klokken in het Hageland en zo werd in Vissenaken de interesse van Kerkmeester en brouwer Rudy Scheys gewekt. “We zagen toen dat de klok uit 1959 dateerde, dat ze 60 jaar oud was en dat de peter de thans 90-jarige Valère Pittomvils is, maar dat meter Emma Raymaekers inmiddels overleden is. Toeval wil wel dat ze woonde op de plaats waar ik nu woon. Ik ben allerlei weetjes over die periode gaan sprokkelen bij oude mensen uit het dorp en zo ben ik erin geslaagd een boekje samen te stellen over de klok en de kerk. De vorige klok werd in 1943 gepikt door de Duitsers en naar Hamburg gebracht om te smelten. Toeval wil ook dat we de Sint-Maartenskerk pas hebben laten schilderen. We willen die onderhouden, tegen de huidige tendensen van sluiten in. Hier gebeuren nog erediensten en het is een mooi kader voor huwelijken. We wilden dit ook tonen. Ik heb al heel wat ervaring als brouwer en ik had nog een nieuw bier dat nog geen bestemming had. Ik heb dat ‘Klepel’ genoemd.” Het is een lichtbruin bier van 5,7%, licht bitter, smaakvol en fruitig. Rudy Scheys heeft al heel wat bieren op zijn actief: Heksenbier, Fasso, Festinaken, Himelein, Romeo, Krinus Blond en Krinus Donker.