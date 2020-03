Klassiek in de Kapel start crowdfunding voor getroffen muzikanten Vanessa Dekeyzer

25 maart 2020

14u41 5 Tienen Het coronavirus treft niet alleen particulieren, winkels en bedrijven. Ook de muzikanten zagen tot hun grote teleurstelling heel wat concerten afgelast. Bart Debbaut en Jacques Kinnaer, de drijvende krachten achter Klassiek in de Kapel, zijn daarom een crowdfunding via het internet gestart.”

Klassiek in de Kapel, de organisatie die in Tienen sinds een jaar het mooie weer maakt op vlak van klassieke muziek, zag zich ook genoodzaakt het eerstvolgende concert van 1 april te schrappen. “En wellicht komen ook de laatste twee concerten van dit seizoen in het gedrang”, vertelt Jacques Kinnaer. “En dus zochten we naar een mogelijkheid om cultuur en klassieke muziek naar de mensen te brengen, als de mensen niet meer naar ons en naar de concerten kunnen komen.”

Dat zoeken naar een oplossing resulteerde in een originele invalshoek. “We organiseren een crowdfunding via het internet”, zegt Bart Debbaut. “Iedereen kan een vrije bijdrage storten. Het doel is om 800 euro binnen te halen. Tegelijk hebben we aan drie muzikanten gevraagd om een miniconcertje op te nemen bij hen thuis. Als we het beoogde bedrag binnenhalen, plaatsen we de filmpjes van de muzikanten op een speciale YouTube-pagina. De link naar deze pagina wordt aan de donateurs bezorgd. Zij kunnen dan genieten van een bijzonder concert van drie topartiesten. Het verzamelde geld gaat integraal naar de drie deelnemende muzikanten.”

Na drie dagen staat de teller al op 600 euro. “Intussen krijgen we ook zelf aanvragen van musici binnen die graag willen meewerken, omdat ze zonder werk en inkomsten zitten”, zeggen Bart en Jacques opgetogen. Alle info over het initiatief vind je op de website www.klassiekindekapel.be.

Meer beelden van Vlaanderen in coronatijden zijn hier te vinden.