Klant betaalt onvoldoende en vlucht Kristien Bollen

05 december 2019

In de Carrefour Express in de Nieuwstraat in Tienen graaide een klant enkele pakjes sigaretten uit het rek achter de kassa en gooide een briefje van 10 euro op de toonbank en liep vervolgens snel de winkel uit. Politie kon dankzij de goede persoonsbeschrijving door de winkelier, de verdachte in de buurt snel aantreffen. De man bleek inderdaad voor meer sigaretten dan de 10 euro te hebben meegenomen. Uiteindelijk betaalde hij alsnog het ontbrekende bedrag.