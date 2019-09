Kiwanis Tienen-Hageland organiseert eerste ‘Braaderie’ vdt

04 september 2019

13u11 0 Tienen Op zondag 8 september organiseert Kiwanis Tienen Hageland haar eerste ‘Braaderie’, een variante op de traditionele barbecue. Er is randanimatie voorzien met een springkasteel voor de kinderen en een champagnebar voor de liefhebbers.

Kiwanis Tienen-Hageland bestaat bijna 40 jaar in Tienen en zet zich als serviceclub in voor zij die het minder goed hebben in onze maatschappij, dit onder het motto ‘Serving the children of the world’. De financiële middelen hiervoor worden voornamelijk bijeen gebracht via hun jaarlijks nieuwjaarsconcert. Begin dit jaar nog prijkte Salvatore Adamo op de affiche en zorgde hij voor een schitterend concert in een bomvolle Manège. Ook de champagneverkoop van Kiwanis levert een belangrijke bijdrage aan hun sociale werkingkas.

Sociale doelen

“Toch zoeken wij nog naar meer middelen om tegemoet te kunnen komen aan de toenemende aanvragen voor sociale doelen. Vandaar de organisatie van een ‘Braaderie’”, klinkt het. “Deze vindt plaats van 11.30 tot 15 uur op de campus Ten Haghedorne van de Stichting Delacroix aan de Sint-Truidensesteenweg in Hakendover. Voor 25 euro kan je aanschuiven voor een buffet à volonté! Dranken, koffie en taart zijn apart te verkrijgen.” Voor info en inschrijving kan je terecht via mail naar kiwanisth@gmail.com.