Kiwanis Tienen Hageland deelt meer dan 800 paar schoenen uit vdt

12 juli 2019

Kiwanis Tienen Hageland organiseerde voor de tiende keer een schoenenactie bij BOM (Bezorgd Om Mensen). Grote bezieler en coördinator van dit sociaal project binnen de werking van Kiwanis, Ward Ottenburgh, begon hier zes jaar geleden mee.

Ward verzamelde dames- en herenschoenen bij schoenfabrikanten en schoenhandelaars in binnen- en buitenland. Waar vijf jaar geleden 74 families konden genieten van deze actie, is het project uitgegroeid naar 135 families of 823 personen. “Meer dan 800 paar nieuwe schoenen werden aan de minderbedeelden uit onze regio door de leden van Kiwanis en de vrijwilligers van BOM verdeeld. Hier kan een bedrag van ongeveer 45.000 euro opgeplakt worden”, aldus Ward.

“Het doet me elke keer opnieuw deugd om gelukkige en fiere kinderen te zien met hun nieuwe schoenen. Voor velen lijkt het evident om met degelijk schoeisel rond te lopen. Dat is jammer genoeg niet altijd het geval. Met Kiwanis dragen we alvast een steentje bij.”