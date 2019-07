Kiwanis Primus Interparis fleurt 30 jaar speelpleinwerking Ruimte op met een cheque van 1.500 euro VDT

09 juli 2019

11u43 16 Tienen Speelpleinwerking Ruimte bestaat deze zomer 30 jaar. “Elke jaar opnieuw organiseren we in de grote vakantie tientallen activiteiten aangepast aan de noden van jongeren met een beperking”, zegt een van de hoofdmonitoren Bart Dusart.

Hulpinstelling Bezorgd Om Mensen was in 1989 een van de ondersteunende krachten bij het ontstaan van speelpleinwerking Ruimte in Tienen. De werking biedt tijdens de zomermaanden twee weken een thuis aan kinderen met speciale noden. “Onze speelpleinwerking kan zich dankzij een tiental vrijwilligers elke zomer opnieuw inzetten voor kinderen en jongeren met een beperking. Door middel van activiteiten en leuke uitstappen geven we hen de kans hun mogelijkheden te ontplooien”, zeggen hoofdmonitoren Bart, Madeleine, Lisa, Lauren en Bram.

Een speelpleinweek wordt elke keer opgebouwd aan de hand van een specifiek thema. Deze week was het thema ‘feestdagen’. “De organisatie van een speelpleinwerking staat of valt heel vaak bij het genereren van financiële middelen”, klinkt het bij de monitoren. “De uitstap van deze week ging naar het Pakawi Park, de vroegere Olmense Zoo. Deze trip werd mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van de Kiwanis Club Primus Interparis uit Tienen. We zijn de club daarvoor zeer erkentelijk want het was een uitstap om nooit te vergeten.”