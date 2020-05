Kiwanis ondersteunt actie laptops en neemt zelf initiatief met face shields tijdens coronacrisis Kristien Bollen

04 mei 2020

De oproep van de Tiense scholen, het LOP (Lokaal Overleg Platform), de Hagelandse Kringwinkel, RISO Vlaams-Brabant en de stad Tienen in verband met laptops voor kinderen en jongeren is bij Kiwanis Tienen Hageland niet in dovemansoren gevallen. Kiwanis Tienen Hageland spant zich als serviceclub immers reeds vele jaren in om, via haar sociale werking, de kansarmen uit onze regio te ondersteunen en gelijkwaardige kansen te bieden. “Onderwijs is immers een basisrecht en van primordiaal belang voor de ontwikkeling van kinderen. Vandaar dat de club graag een cheque van 750 euro overhandigt aan dit initiatief om het afstandsonderwijs voor iedereen mogelijk te maken.”

Maximale bescherming

Tijdens de moeilijke coronaperiode blijft Kiwanis Tienen Hageland niet bij de pakken zitten en onderneemt de serviceclub ook zelf actie. Kiwanis Tienen Hagelend schenkt, zolang de voorraad strekt, face shields of gezichtsbeschermers die ze professioneel laten maken. Inmiddels zijn al meer dan 200 stuks verdeeld aan woonzorgcentra, aan kinderdagverblijven, aan Stichting Marguerite-Marie Delacroix , aan Huis in de stad en aan Bezorgd om Mensen. “Kiwanis Tienen Hageland heeft veel respect voor alle zorgverstrekkers en hulpverleners en wil er mee voor zorgen dat ze maximaal beschermd worden tijdens hun werk. Binnenkort worden 100 face shields bezorgd aan de VIA-scholen van Tienen. Met de andere Tiense scholen wordt contact opgenomen. Ook zij kunnen snel beschikken over deze gezichtsbeschermers”, klinkt het bij de Kiwanis Tienen Hageland.