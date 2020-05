Kindjes (en ouders) opgelucht dat spelen weer mag, vooral buurtspeeltuintjes in trek Kristien Bollen

27 mei 2020

18u49 0 Tienen Voor heel wat kinderen en vooral ouders is het een hele opluchting dat speeltuintjes intussen weer open mogen. Zelfs in de kleine wijkspeeltuintjes genoot men volop van het goede weer. De bevolking schijnt zich wel aan de afspraken te houden en blijft op veilige afstand. Op Heldenland bleef het opvallend rustig.

De driejarige Liene Kinnaert uit Hakendover trok met haar mama naar het speeltuintje aan de Sliksteenvest. Liene was niet weg te slaan van de “kabelbaan”. “Mag ik nog eens?”, klonk het aldoor. Waarop mama Silke haar dochter weer maar eens op het verhoog plaatste zodat dochterlief nog een ritje kon doen. “Thuis hebben we wel een eigen tuin mét een trampoline, maar Liene is er na al die weken thuis zitten echt wel op uitgekeken”, lacht de mama. “We kwamen met de fiets naar hier en het is ontzettend rustig. Meestal is het aanschuiven voor de ‘kabelbaan’, nu zijn we hier alleen en kan ze haar hartje ophalen.”

In het Vianderdomein is het ietsje drukker. Al zijn de speeltoestellen wat verspreid over het terrein en houden ouders wel voldoende afstand. Ook voor papa Raf en dochter Eloise Ponsaerts is het genieten. “Eindelijk kunnen we eens echt buiten. We hebben zelf een klein stadstuintje maar dit is toch anders”, zegt Raf terwijl hij zijn dochter duwt op de schommel.

Wat verderop zitten twee vriendinnen met hun kroost. Evi en Marleen zijn er met hun kinderen Kensi (3), Enora (8)en Tess (3). “Zo kunnen we nog eens wat bijpraten bij dit mooie weer en de kinderen kunnen hier naar hartelust spelen”, glimlachen de mama’s.

Op het Martelarenplein blijken vooral de schommels in trek te zijn. Ook hier zijn enkele papa’s met hun kinderen op trek. Wat verderop liggen de grote speeltoestellen van Heldenland er opvallend verlaten bij.