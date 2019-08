Kinderen leren vissen tijdens Viander Feesten Kristien Bollen

17 augustus 2019

19u04

Niet meteen het echte terrasjesweer vandaag, maar toch kwam er in de namiddag al wat volk opduiken voor de Viander Feesten. In de namiddag was er al heel wat te doen, zoals kinderen die kunnen kennis maken met de hengelsport, initiatie petanque maar vooral de springkastelen zijn erg in trek. vanavond zijn er nog verschillende optredens en is er uiteraard het vuurwerk. Ook morgen kan je nog gaan forelvissen en kunnen kinderen genieten van het springparadijs, een heus poppentheater, een circusworkshop, een fotozoektocht, minigolf of volksspelen. Zondag komt de Harmonie Sint Genoveva optreden in de cafetaria Zomers Zoet en is er ook een DJ en discobar in de cafetaria’s van de Witte Spreeuwen en Artosa.