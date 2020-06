Kind en Gezin zoekt vrijwilligers Kristien Bollen

20 juni 2020

10u31 1 Tienen Het consultatiebureau Kind en Gezin Tienen werkt met vrijwilligers. Omdat sommige vrijwilligers in het kader van de coronacrisis tot een risicogroep behoren, is het consultatiebureau op zoek naar geïnteresseerden tussen 16 en 65 jaar die een handje willen toesteken tijdens de zomermaanden.

Op 10 belangrijke momenten in de ontwikkeling van een kind is er een gratis consult voorzien in het consultatiebureau van Kind en Gezin. Het consultatiebureau volgt de groei, gezondheid en ontwikkeling van het kind op. Tijdens bepaalde consulten wordt er ook een vaccinatie toegediend. Tijdens de coronacrisis zorgen de vrijwilligers ervoor dat ouders in veilige omstandigheden naar het consultatiebureau kunnen komen.

Omdat veel vrijwilligers deel uitmaken van de risicogroep ouder dan 65, is het consultatiebureau in Tienen dringend op zoek naar (tijdelijke) vrijwilligers. Personen tussen 16 en 65 jaar die overdag of ’s avonds tijd hebben, kunnen zich kandidaat stellen. Uiteraard is graag werken met kinderen een vereiste en moeten de kandidaten deze verantwoordelijkheid kunnen dragen. Geïnteresseerden kunnen een gemotiveerde e-mail naar christl.vangramberen@tienen.be sturen of telefonisch contact opnemen via tel 016 80 11 09. Hierna worden zij uitgenodigd voor een verkennend gesprek.