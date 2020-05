Keukenfirma A+ Keukens heropent met leuke actie voor iedereen die de Facebookpagina liket Vanessa Dekeyzer

08 mei 2020

20u20 0 Tienen A+Keukens heropent dinsdag weer haar toonzaal. Naar aanleiding van dit heuglijk gegeven lanceert het marketingteam samen met de uitbaters Marc en Nadine een leuke actie. Iedereen die de Facebookpagina liket, krijgt een anti-corona deuropener en bevestigingskit voor een mondmasker cadeau.

Marc en Nadine zijn blij dat ze de deuren van hun keukenzaak langs de Sint-Truidensesteenweg weer kunnen open zwieren. Het marketingteam, Stasio en DIT-IT vond dit niet zomaar mocht passeren en bedacht samen met de uitbaters een fijne actie. “De zoon van Marc is bijzonder handig is met 3D-printing en sinds de uitbraak van het coronavirus is hij met deze techniek hulpmiddelen gaan maken, die door de zorgsector en ziekenhuizen in de regio gretig onthaald werden”, zegt Gregory Gilbert van het marketingbureau. “Marc en Nadine zagen hier de unieke kans om ook op hun beurt hun steentje bij te dragen, in deze, ook voor, moeilijke tijden en ze besloten om deze hulpmiddelen gratis aan te bieden aan iedereen die de moeite neemt om hun Facebookpagina te liken. Marc is al volop aan het printen. Hij maakt zo’n 200 stuks per dag, dus er is wel een mooie voorraad.”

Niemand hoeft dus een keuken te kopen om deze handige dingen in huis te halen. “Maar uiteraard willen de zaakvoerders met hun bijzondere actie iedereen even laten weten dat ze heropenen en misschien vinden potentiële klanten zo hun weg naar deze lokale keukenzaak, nu of later”, zegt Gregory. “Het is voor alle handelaars nu zaak om er meteen weer tegenaan te gaan.”