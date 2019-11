Kersthuis in Hakendover kleurt dit jaar wit-blauw Vanessa Dekeyzer

27 november 2019

20u20 16 Tienen Bij Anne-Marie Buttiens in de Bosveldstraat in Hakendover zijn het spannende tijden. Op 6 december zal ze haar Kersthuis weer openen. En dat ziet er dit jaar ‘Tienser’ uit dan ooit. “Ik was de roze verlichting beu na enkele jaren. Blauw en wit, de kleuren van ons stad, spelen nu de hoofdrol.”

Tijd voor verandering, dacht Anne-Marie Buttiens. “Wanneer je niet verandert, komen de mensen niet terug natuurlijk. Elk jaar probeer ik dan ook nieuwigheden aan te kopen, zodat er telkens iets anders te zien valt. Dit jaar is dat de kerststal met nieuwe levensgrote figuren en een nieuwe arrenslee. Dat zijn de grote stukken, maar daarnaast heb ik ook nog heel wat nieuwe, maar dan kleinere, kerstdecoratie op de kop getikt.”

Opendeurdag

Maar ook de verlichting is dit jaar dus volledig omgegooid naar het blauw-witte thema. “Op 6 december is er een opendeurdag waarop de lichtjes voor het eerst zullen branden vanaf 15 uur”, vertelt Anne-Marie. “Bezoekers kunnen dan ook zelfgemaakte kerstdecoratiestukken kopen. Van maandag 9 december tot 5 januari is het Kersthuis dagelijks te bezoeken vanaf 18 uur. Op weekdagen sluit ik om 22 uur, tijdens de weekends blijf ik open zolang er bezoekers zijn. Speciaal dit jaar is de komst van muzikaal talent op 13 december rond 19.30 uur, mij aangeboden door Karmen uit Lanaken, waar ik steeds op zoek ga naar de meest originele kerststukken.”

Maar ook de Kerstman komt langs en dat op 21 en 25 december van 19 tot 21 uur. “Kerstdag is steeds een topdag wat bezoekersaantallen betreft. Vorig jaar mochten we zo’n 400 mensen verwelkomen. Maar ook voor wie op andere dagen langskomt, staat er altijd een hapje en tapje klaar.”