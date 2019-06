Kermis aan het Melkerijplein Christian Hennuy

27 juni 2019

Oplinter maakt zich klaar voor een week kermis. De meeste activiteiten vinden plaats aan het Melkerijplein aan de Neerlintersesteenweg, maar uiteraard is de Sint-Genoveva harmonie ook present in de Sint-Genovevakerk op beide kermiszondagen, 30 juni en 7 juli, om 10 uur om de hoogmis op te luisteren.

Op vrijdag 28 juni start Oplinter kermis met een Kidsparty met Company B van 12 uur tot 17 uur, met gratis toegang. Op zaterdag 29 juni gonst het van activiteiten aan het Melkerijplein, met om 14 uur de Gewestelijke harmonie 50 plussers, om 15.30 uur een optreden van de Jeugdband Oplinter en Euphonia, om 16 uur de aanvang van een barbecue, om 17 uur een optreden van het Hagelands Fanfareorkest, om 18.30 uur de Hagelandse Blaaskapel, en om 20.30 uur de Little Swingtimers Big Band. Om 18 uur is er ook nog een tractortocht voorzien, zowel van nieuwe als van oldtimers. Tijdens de Tiroler barbecue staan ook springkastelen opgesteld. Reserveren voor de barbecue kan in zaal Sinterviven, of telefonisch via 0473/30.31.52