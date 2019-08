Kerkomstraat krijgt voetpad Kristien Bollen

12 augustus 2019

Een voetpad wordt vanaf dinsdag 20 augustus aangelegd in betonklinkers in de Kerkomstraat, vanaf het kruispunt met de Leuvenselaan in de richting van Kerkom en dit over een lengte van 1 kilometer. Om de hinder voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken, zal er gewerkt worden in fases. Verkeer blijft steeds mogelijk over één rijstrook. De nodige signalisatie wordt voorzien door de aannemer. De duur van de werken wordt geschat op 6 weken.