Katrien Partyka verrast met haar kandidaat-voorzitterschap van CD&V, maar stelt iedereen gerust: “Ik blijf zeker burgemeester van Tienen” Vanessa Dekeyzer

17 oktober 2019

17u15 1 Tienen Katrien Partyka houdt duidelijk van verrassingen. In 2014 blies ze onverwacht de coalitie met sp.a op en kon ze de eerste vrouwelijke burgemeester van Tienen worden. Vandaag verrast ze opnieuw met de mededeling dat ze voorzitter van CD&V wil worden. “Mocht ik dat worden, blijf ik zeker ook burgemeester van Tienen”, verzekert ze ons.

Ook voor Katrien Partyka zelf is het kandidaat-voorzitterschap spannend. Dat laat ze weten op haar Facebookpagina. “Gelukkig heb ik in de jeugdbeweging al vroeg geleerd dat geen uitdaging te groot is, als je ze maar in groep aangaat. En dat is exact wat ik graag wil doen. Ik geloof in teamwerk en samenwerken, maar ook in leiding geven en durven beslissen. Mijn familie is wat ongerust dat het nog hectischer zal worden mocht ik verkozen zijn, maar iedereen vindt het ook wel spannend, ook mijn partner Koen (voormalig minister Koen Van den Heuvel, red.). Die heeft vorige week wel nog een andere kandidaat naar voor geschoven. Dat moeten we toch nog eens uitpraten”, zegt Katrien met een knipoog. “Koen en ik zijn allebei een druk leven gewoon. Dat is niet altijd prettig, maar we begrijpen en steunen elkaar daarin.”

Katrien werd in juli 1973 geboren in Tienen. Ze doorliep de lagere en middelbare school in het Immaculata-instituut in Tienen en in het middelbaar volgde ze de richting Latijn-Grieks. Later haalde ze haar licentiaat moderne geschiedenis en criminologie. Bij de lokale verkiezingen van 2000 nam Partyka als 27-jarige deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ze werd verkozen als gemeenteraadslid van Tienen en vervolgens begin 2001 aangesteld als schepen van jeugd, toerisme en cultuur. In 2011 werd ze schepen van openbare werken, patrimonium en monumentenzorg en na het opblazen van de coalitie met spa in 2014 volgde ze Marcel Logist op als burgemeester van Tienen. Ook na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar bleef ze burgemeester.

Ambitie

Maar Katrien haar politieke ambitie reikt verder dan het lokale. Zo zetelde ze van 2007 tot 2010 in de Kamer van volksvertegenwoordigers. In 2014 werd ze verkozen als Vlaams parlementslid en dit jaar werd ze herverkozen. Haar populariteit, ambitie en ervaring spelen ongetwijfeld mee in de beslissing om zich kandidaat te stellen voor het CD&V-voorzitterschap. “Onze partij is een sterk merk, maar we moeten duidelijker communiceren en minder ‘wollig’ zijn. De burger verwacht van ons duidelijke taal en oplossingen voor de problemen waar zij alle dagen mee geconfronteerd worden. Het model van onze burgemeesters moet daarbij een voorbeeld zijn: alle dagen tussen de mensen staan, een duidelijke visie hebben en concrete oplossingen en antwoorden bieden.”

Mocht Katrien voorzitter worden, wil ze zeker Tienen en de regio meenemen. “Samen met de andere nationale politici moeten we ervoor zorgen dat onze regio niet vergeten wordt in Brussel. En Tienen vergeet ik zeker niet. Deze stad ligt me het nauwst aan het hart. De Tienenaar heeft voor mij gekozen als burgemeester en dat blijf ik ook.”