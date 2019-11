Katrien Partyka grijpt naast het CD&V-voorzitterschap Vanessa Dekeyzer

18 november 2019

13u07 0 Tienen Tiens burgemeester Katrien Partyka (CD&V) wordt geen nationaal voorzitter van de CD&V. Zonet werden resultaten van de eerste verkiezingsronde bekend gemaakt.

Katrien haalde 12 procent van de stemmen en dat was niet voldoende om naar de tweede ronde door te stoten. Bij de bekendmaking was Katrien zelf niet aanwezig, omdat ze begrotingsbespreking in Tienen had.

“In Vlaams-Brabant hebben we de stemmen verdeeld over drie kandidaten. Dat is jammer”, reageert Katrien. “Het belangrijkste is dat ik heel veel geleerd heb van de debatten en de discussies. Ik ben meer dan ooit gedreven om nationaal mee richting te geven aan de inrichting van de partij. Sowieso heb ik als enige vrouw meer dan mijn mannetje gestaan. Ik wens Joachim (Coens) en Sammy (Mahdi) veel moed en doorzetting om CD&V in de juiste richting te sturen.