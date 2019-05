Katrien Partyka gaat in De Schakel stemmen: “Als burgemeester wil ik in Brussel verder de belangen van Tienen en onze hele regio verdedigen” vdt

26 mei 2019

10u19 14

Tiens burgemeester en Vlaams parlementslid Katrien Partyka (CD&V) ging vanochtend stemmen in zaal De Schakel. Voor haar is het een spannende dag want zij verdedigt vanop de derde plaats haar zetel in het Vlaams parlement. “Als burgemeester wil ik in Brussel verder de belangen van Tienen en onze hele regio verdedigen. Ik ben heel trots dat ik samen met jong Tiens talent Nicky Martens campagne kon voeren. Van girlpower gesproken!”, aldus Partyka. Nadat ze zelf gestemd had, trok ze nog naar de Manège om met een volmacht een stem uit te brengen. “Dat doe ik voor een vriendin, die op reis is. En nu is het wachten op resultaat.”