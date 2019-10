Kapucijnenplein wordt vergroend Vanessa Dekeyzer

17 oktober 2019

10u23 0 Tienen Vanaf maandag 21 oktober start de heraanleg van de groenzone voor het vroegere weeshuis op het Kapucijnenplein. Het plein krijgt onder meer een nieuwe beplanting, een verharding voor buurtactiviteiten, nieuwe zitbanken en een nieuwe fietsenstalling.

De aanleg van de groenzone op het Kapucijnenplein gebeurt in opdracht van de stad Tienen in samenwerking met RISO Vlaams-Brabant en de huisvestingsmaatschappij Cnuz. Hiervoor kon een subsidie van 16.680 euro bekomen worden bij de provincie. “We hebben in december vorig jaar het ontwerp afgestemd met het wijkcomité en de buurtbewoners”, zegt schepen van Infrastructuur, Tom Roovers (Groen). “Qua beplanting wordt er gekozen voor bloempartijen en kastanjebomen, een verwijzing naar de oorspronkelijke eeuwfeestboom die in 1930 op het plein werd geplant.”

Er worden ook nieuwe zitbanken en een nieuwe fietsenstalling voorzien. De verharding wordt uitgevoerd in printbeton, wat onderhoudsvriendelijk is. De werken gaan op maandag 21 oktober van start en worden, met uitzondering van de betonlaag, uitgevoerd door de technische dienst van de stad. Tijdens de heraanleg zal de parkeerstrook voor het weeshuis niet beschikbaar zijn.