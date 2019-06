Kampioenenploegen Eva’s Tienen gehuldigd Christian Hennuy

11 juni 2019

In het stadhuis werden de twee kampioenenploegen van de Eva’s Tienen gehuldigd. De A-ploeg begon aan het seizoen met een vernieuwde ploeg, maar vormde toch snel een stevig geheel. De ene overwinning na de andere werd behaald, met enkel een dipje in november. Met 130 gemaakte doelpunten en 17 clean sheets konden ze de barrages spelen en zo promoveren naar eerste nationale van het vrouwenvoetbal. De B-ploeg startte wel als favoriet aan het seizoen en loste deze verwachtingen volledig in. Er werden meer dan 200 doelpunten gemaakt en nauwelijks tegentreffers binnen gekregen. Ze promoveren nu naar eerste provinciale.