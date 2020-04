Juwelier Carlo Joseph vraagt wat ademruimte wat betreft wegenwerken in de stad. “Met de coronacrisis is die echt wel welkom!” Vanessa Dekeyzer

27 april 2020

12u24 0 Tienen Juwelier Carlo Joseph pleit voor een uitstel van de heraanleg van de Grote Markt met een half tot één jaar. “Onze stad is al jaren een bouwwerf met de heraanleg van de Vesten. Dat heeft ons al veel klanten gekost. Laat ons nu even ademruimte, want heel wat handelaars hebben het in deze coronacrisis bijzonder moeilijk.”

De werken aan de Vesten lopen stilaan ten einde, maar deze zullen toch nog een jaartje in beslag nemen. “Binnenkort wordt er ook nog gewerkt op de Diestsesteenweg ter hoogte van de brandweer en aan de Withuisstraat en Leuvenselaan”, voegt Carlo er meteen aan toe. “Dat maakt dat de stad weer moeilijk bereikbaar zal worden. Wanneer je dan deze zomer nog start met de heraanleg van de markt, vrees ik dat de klanten de weg naar ons helemaal niet meer zullen vinden.”

Carlo stelt voor om de handelaars eerst wat ademruimte te geven, wanneer ze opnieuw de deuren mogen openen na de coronacrisis. “Je moet weten wat een opening van de winkels op 11 mei eigenlijk al veel te laat is. Uiteraard snap ik heel goed dat de gezondheid voorop gaat, maar de eerste zes maanden van het jaar zijn, samen met de maand december, de belangrijkste met onder meer de communies, de huwelijken, Moederdag, en noem maar op. Er staan ons dus ongetwijfeld moeilijke maanden te wachten. Wanneer daar dan nog ingrijpende werken bijkomen, vrees ik dat heel wat handelszaken de handdoek in de ring zullen moeten gooien.”

“De fasering en uitvoeringstermijn zijn beschreven in het lastenboek en maken deel uit van de gunningscriteria”, reageert schepen Tom Roovers (Groen). “De gunning is pas eind deze week definitief en pas daarna kunnen we met de aannemer gaan samenzitten en bekijken welke invloed de coronacrisis heeft en nog kan hebben op de planning.”

Schepen Roovers beseft heel goed hoe zwaar deze tijden zijn voor handel en horeca. “We hebben daarom al een aantal maatregelen getroffen om ondernemers in deze moeilijke periode te ondersteunen. Zo wordt de terrassentaks in 2020 geschrapt en worden de inningen van lokale belastingen voor ondernemers opgeschort tot 30 september. We gaan ook een promofonds oprichten voor het opzetten van gezamenlijke acties ter ondersteuning van de lokale handel. Hiervoor wordt een bedrag van 200.000 euro uitgetrokken. In dat kader zal er onmiddellijk werk gemaakt worden van het aanstellen van een ‘citymanager’. Voor de horeca en detailhandel wordt in onderling overleg een actieplan op maat uitgewerkt. Alle steunmaatregelen zijn na te lezen op de website van de stad”, besluit de schepen.