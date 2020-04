Jos Artois van EcoWerf: “Iedereen hield zich netjes aan de regels. Hopelijk zet die trend zich verder” Vanessa Dekeyzer Kristien Bollen

07 april 2020

17u01 3 Tienen Op heel wat recyclageparken, die vandaag heropend werden, was er wat file kort voor en na de opening, maar volgens Jos Artois, diensthoofd communicatie van EcoWerf, viel de drukte nog bijzonder goed mee. “En iedereen hield zich mooi aan de regels.”

Het was een beetje afwachten wat het zou geven op de eerste dag dat de recyclageparken weer de deuren openden. Wij gingen een kijkje nemen in Tienen, waar we een veertigtal wagens zagen aanschuiven voor de heropening. “In het park in Tienen worden maximaal vijftien wagens tegelijk toegelaten”, zegt Jos Artois. “Dus pas wanneer er iemand het park verlaat, kan er iemand anders toegang krijgen. Dan duurt het eventjes voor de file weg is, maar al bij al is de rest van de dag vrij rustig verlopen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bij de parkwachters was er voor de heropening wel wat bezorgdheid. “Maar dat gevoel is eigenlijk snel weg gevallen omdat de klanten bijzonder vriendelijk en dankbaar waren”, zegt Jos Artois. “We zagen het meest mensen met grof vuil en snoeihout toekomen. Dat was ook een beetje te verwachten, want de normale afvalophaling heeft blijvend plaats gevonden.”

Bij EcoWerf doen ze nog graag een oproep naar de bevolking. “Blijf ook de komende dagen en weken op deze manier verder doen, zodanig dat het op de parken niet te druk wordt en dat het veilig blijft.”