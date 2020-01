Jordy Mellaerts brengt eerste eigen EP uit: “Meer dan enthousiaste pipo achter draaitafel” Vanessa Dekeyzer

09 januari 2020

12u19 4 Tienen Jordy Mellaerts (20), alias DJ JØMEL, brengt op Valentijnsdag 14 februari zijn eerste EP uit. Dat zal onder zijn tweede naam op zijn identiteitskaart, namelijk THIBEAU, gebeuren. ‘Lottery’ zal vier eigen gecreëerde nummers bevatten. “Ik wil laten zien dat ik meer ben dan een enthousiaste pipo op een podium achter de draaitafel.”

DJ JØMEL heeft er een druk dj-jaar opzitten en ook 2020 heeft heel wat in petto. “Tot half maart heb ik elke dag van het weekend één of twee sets op de agenda staan. En tijdens de week ga ik ook al eens draaien op de Oude Markt in Leuven. Ik mag zeker niet klagen wat het aantal boekingen betreft. Het laatste jaar is daar echt een boost in gekomen.”

Voor Jordy dj werd, was hij al muzikant. “Muziek is altijd belangrijk geweest in mijn leven. Zo heb ik al vroeg gitaar en piano leren spelen. Ook toneel en theater boeien me. Ik wil daarom volgend jaar de bacheloropleiding pop-en rockmuziek in Hasselt gaan volgen. Zo kan ik me verder verdiepen en op zoek gaan naar mijn eigen stijl.”

Thema Liefde

In die zoektocht naar een eigen stijl begon Jordy te spelen met het idee om een eigen EP te maken. “Wanneer je een album maakt, moet je naar mijn mening volledig jouw ding gevonden hebben. Met een EP hoeft dat niet meteen. Daar kan je wat vrijer zijn in de nummers. Wat het wel één geheel maakt, is het thema ‘liefde’, en dat in de niet melige betekenis, maar meer liefde in de luchtige zin van het woord.”

Jordy is heel blij met het resultaat: Lottery. “Je blijft lange tijd experimenteren en luisteren naar hetgeen je gemaakt hebt, maar op een gegeven moment moet je het loslaten. En dat is me uiteindelijk ook gelukt. De EP is klaar om het op de wereld gezet te worden. Dat zal gebeuren via onder meer Spotify en iTunes. Ik hoop echt dat er veel mensen even de tijd zullen nemen om te luisteren naar mijn ‘boodschap’.”

Jordy stuurde de nummers alvast ook al door naar enkele bevriende producers en die waren enthousiast. “Er zijn er zelfs al enkele die een remix gemaakt hebben. Dat is op zich al geweldig! En zopas kreeg ik, als kers op de taart, te horen dat ik genomineerd ben, als DJ JØMEL, voor het Gala van de Tiense Troeven in de categorie ‘Artiest van het Jaar’. Op 31 januari worden de winnaars bekend gemaakt. Stemmen kan op www.tienentroef.be.”