Jongste voorzitter ooit voor tennisclub Royal Racing Tienen. “We willen nog meer Tienenaars warm maken voor onze sport” Vanessa Dekeyzer

11 mei 2020

09u59 0 Tienen Jean-Luc Claes (58) heeft na negen jaar, de fakkel van het voorzitterschap van tennisclub Royal Racing Tienen doorgegeven aan Lukas Joosen (25). Die laatste wordt meteen de jongste voorzitter uit de 92-jarige geschiedenis van de club.

“Het is natuurlijk niet eenvoudig om Jean-Luc op te volgen, maar ik kan gelukkig nog altijd een beroep doen op zijn ervaring, want hij blijft aan onze club verbonden”, zegt Lukas. Hij krijgt meteen een uitdaging voorgeschoteld, want met de coronacrisis is de heropstart van het seizoen niet zo evident. “Maar we zijn al heel blij dat we onze favoriete sport weer mogen beoefenen.”

De eerste week was alvast een succes: heel wat leden zijn al opnieuw komen spelen. “Het is natuurlijk jammer dat het sociale gedeelte van onze sport voorlopig op een laag pitje moet staan. Ons clubhuis mag voorlopig niet geopend worden en ook het wegvallen van de traditionele interclubontmoetingen in het voorjaar is een spijtige zaak. Maar laat ons hopen dat ons tornooi in augustus kan gespeeld worden, want daar kijken heel wat tennissers uit de regio elk jaar naar uit.”

Oproep

Lukas wil graag nog meer mensen warm maken voor het tennis. “We doen dan ook een oproep aan iedereen die wil kennismaken met onze sport en onze club, om zich lid te maken. Dat kan makkelijk via onze website. Onze club is voor alle Tienenaars gemakkelijk te voet of met de fiets te bereiken en voor een bescheiden bedrag krijg je maandenlang tennisplezier in de plaats.”

Vandaag is er al een prima samenwerking met de stad Tienen en met de buren van KVK Tienen. “Maar in de toekomst willen we die band nog hechter maken”, aldus Lukas. “Het tennis- en voetbalseizoen overlappen elkaar immers bijna niet, dus daar zien we zeker mogelijkheden voor samenwerking aan nieuwe sportieve projecten.”