Jongerenpastor Toni Berek neemt samen met vormselcatechisten video op

Vanessa Dekeyzer

12 mei 2020

13u32 0 Tienen Toni Berek, jongerenpastor in de pastorale regio Tienen, heeft het project opgevat om zeventien vormselcatechisten via video enkele vragen rond het, door corona uitgestelde, vormsel te stellen. Het eindresultaat zal op Pinksteren, op 31 mei, gepost worden op YouTube en Facebook. “Het doel van dit kleine initiatief is jongeren te blijven aanspreken en aan te moedigen in deze coronatijd.”

Voor de vormelingen zijn het geen fijne tijden. Zij zien hun grote feest voorlopig uitgesteld door het coronavirus. “Om hen een beetje een hart onder de riem te steken, heb ik enkele activiteiten georganiseerd voor en met jongeren, bijvoorbeeld het ‘concert from home’ en nu een videodocumentatie over vormsel en vormelingen uit onze regio.”

17 video’s worden één reportage

Oorspronkelijk had Toni gepland om de vormelingen live te interviewen over hoe ver ze stonden met de voorbereiding, maar de situatie is door het coronavirus veranderd. “En dus nam ik het initiatief om dit van op afstand te doen”, zegt de jongerenpastor. “Vorige week heb ik zeventien vormselcatechisten uit onze regio gecontacteerd om te vragen wat ze vinden over het feit dat hun vormsel uitgesteld is, waarom ze uitkijken naar hun vormsel, dat zal plaatsvinden in september of oktober en wat het vormsel voor hen betekent. De vragen kunnen beantwoord worden op een korte video en die zal ik dan bewerken tot één reportage, die we op 31 mei op de wereld loslaten.”

Toni kreeg al verschillende antwoorden binnen. “Naast de vormelingen, heb ik ook onze regiodeken, Luc Van Hills, en onze hulpbisschop, Mgr. Koen Vanhoutte, gevraagd om ook een korte video boodschap te maken om onze jongeren en vormelingen te motiveren of aan te moedigen. Ook zij zullen een korte videoboodschap aan mij bezorgen. Ik ben benieuwd naar het resultaat!”