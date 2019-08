Jonge onderneemster Astrid Van Kelecom maakt haar droom waar en opent Plaza Lingerie Astrid: “Met passie voor lingerie” Vanessa Dekeyzer

30 augustus 2019

17u17 2 Tienen Astrid Van Kelecom (25) heeft een passie voor lingerie en droomde er altijd van om een eigen lingeriezaak op te starten. Toen Liliane van Plaza Lingerie na 29 jaar besloot met pensioen te gaan, greep Astrid haar kans. Ze gaf haar eigen touch aan de zaak, onderaan de Veemarkt, en ook de naam wijzigde naar Plaza Lingerie Astrid met als slagzin ‘Met passie voor uw lingerie’.

Astrid is woonachtig in Hoegaarden en heeft een masterdiploma in orthopedagogie. “Maar eigenlijk wilde ik altijd al een lingeriezaak openen. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat alle vrouwen de juiste lingerie dragen en natuurlijk hou ik zelf ook enorm van lingerie. Er zit een ‘zorgende factor’ in dit vak, net zoals in mijn studies. De vrouwen die hier komen, moeten zich blootstellen, dus probeer ik hen via een persoonlijke aanpak zo goed mogelijk bij te staan in hun keuze van lingerie. Dat schept een vertrouwensband.”

Astrid komt uit een landbouwersfamilie. “Ik ben dus een boerendochter”, zegt ze lachend. “Bij ons in de familie is eigenlijk iedereen zelfstandige. We zijn allemaal harde werkers en ondernemers en gaan met de volle honderd procent voor hetgeen we willen. Toen ik vernam dat Liliane aan pensioen dacht, heb ik haar meteen opgebeld met de vraag of ze het niet zag zitten dat ik de zaak zou overnemen. Na een goed persoonlijk gesprek was de zaak beklonken. Liliane heeft er vertrouwen in dat het goed komt en dat vertrouwen zal ik niet beschamen. Ik moet trouwens niet vanaf nul starten, want ik heb twee jaar ervaring opgedaan in een andere lingeriezaak.”

Geen webshop

Wat de merken betreft, behoudt Astrid het aanbod dat er al was. “Chantelle is er wel bijgekomen, net als Hanro ondergoed, nachtgoed van Pluto en van Alice et Maman. Daarnaast verkoop ik ook ondergoed voor kinderen, van Sanetta.” Een webshop koppelt Astrid bewust niet aan haar zaak. “Ik wil dat iedereen die een bh koopt, met de juiste buiten gaat. Je kan dat niet vanop een afstand zien. Dat vraagt een persoonlijke benadering. Ik heb ook een groot assortiment, van kleine tot heel grote maten, voor ieder wat wils dus. Ook de prijzen kunnen schommelen, tussen 40 en 138 euro. De kinderbh’tjes kosten standaard 20 euro.”

Astrid gelooft sterk in het potentieel in Tienen. “Ik merk dat heel veel jonge mensen naar Tienen aan het trekken zijn. Leuven is verzadigd en dus maakt Tienen een opmars. Ik wil zeker mijn steentje daartoe bijdragen en samen met de collega-handelaars leven in het handelsgebeuren brengen.”

Op zaterdag 7 en zondag 8 september is er een opendeurweekend. Iedereen is welkom van 9 tot 18 uur. Meer info vind je op de Facebookpagina van Plaza Lingerie Astrid.