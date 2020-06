Jong N-VA vindt nieuwe speeltuinen in Vissenaken en Lunevillelaan slechts een begin Vanessa Dekeyzer

10 juni 2020

11u27 0 Tienen Nu de coronamaatregelen stilaan versoepelen, is het voor jongeren belangrijk dat ze zich opnieuw buiten kunnen uitleven. Daarom pleit Jong N-VA voor een openbare speeltuin in elke Tiense deelgemeente.

De stad Tienen investeert in de heraanleg van de speeltuin in Vissenaken en in de Lunevillelaan. “Dat er deze zomer meer aandacht gaat naar de speeltuintjes, is fantastisch nieuws. Nu de kinderen weer stilaan buiten mogen spelen, bieden ze de ideale plek om te ravotten met vriendjes”, stelt bestuurslid Jong N-VA Kobe Declerck.

“Daarnaast mogen we ook de andere deelgemeenten niet vergeten”, voegt voorzitter Michiel Mortelmans er meteen aan toe. “Elke deelgemeente zou minstens één openbare speeltuin moeten hebben. Concreet zou er bijvoorbeeld al werk moeten gemaakt worden van een speeltuin voor de kinderen van Goetsenhoven, waar heel wat jonge gezinnen komen wonen zijn."