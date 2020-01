Jong en oud paraat voor Het Dertienmaal of dertien keer van kerk naar kapel en terug Kristien Bollen

16 januari 2020

18u20 0 Tienen Het Dertienmaal aan de kerk van Hakendover, een bedevaartstocht waarbij telkens de afstand tussen de kerk en de kapel van OLV Ten Steen in Grimde wordt afgelegd, ging deze middag van start. Een tocht van iets meer dan 3 kilometer heen en terug, die je dan 13 maal aflegt, goed voor een totaal van ongeveer 40 kilometer.

Er waren door het mooie weer al heel wat wandelaars en bedevaarders van deze ochtend op pad. Voor de groepsstart daagden traditiegetrouw vele inwoners van Hakendover op en maar liefst 90 kinderen van de basisschool stap voor stap. Achter het kruis en de vlag van de Landelijke Gilde stapten de bedevaarders langs de Bronstraat en de Dertienmaalstraat, richting de kapel in Grimde. De bedevaarders die het volledige Dertienmaal willen doen hebben nog de tijd tot morgenmiddag 12 uur. Waarom dertien maal ? De traditie is gegroeid uit de stichtingslegende van de parochie in de zevende eeuw. Die vertelt dat de kerk werd gebouwd door dertien mensen, maar slechts twaalf arbeiders kwamen hun loon ontvangen. De dertiende persoon was de Zaligmaker zelf. Na het Dertienmaal is Hakendover nog niet uitgefeest, dit weekend is er immers Hakendoverwijn.