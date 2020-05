Jong CD&V is vragende partij voor uitbreiding van e-loket van de stad Vanessa Dekeyzer

12u46 0 Tienen Jong CD&V wil een uitbreiding van het e-loket van de stad. “ De digitalisering is in een stroomversnelling gekomen omwille van de coronacrisis. Als stad kunnen wij niet achterblijven en moeten we iedereen laten zien wat voor een moderne stad Tienen is”, aldus voorzitter Helena Kinnaert.

De stad Tienen heeft de laatste jaren veel ingezet op digitalisering. Dat juicht Jong CD&V toe. “Zo kunnen veel aanvragen waarvoor je vroeger naar het stadhuis moest, nu ook online. Hierdoor bespaar je tijd en een verplaatsing uit én heb je minder wachttijden in het stadhuis. “Hoewel dit een goed begin is, kunnen we nóg meer”, klinkt het bij Jong CD&V.

Webshop

“Gft-stickers zijn bijvoorbeeld alleen beschikbaar in het stadhuis, de streekshop en enkele supermarkten. Voor mensen die slecht ter been zijn, die weinig tijd hebben of die in andere supermarkten winkelen, zou het een enorme meerwaarde bieden, mochten deze ook via een webshop verkocht worden en vervolgens via de post in de brievenbus terecht komen. Er zijn al gemeenten en steden waar dit mogelijk is, waaronder Genk. Daarnaast zijn er ook uitbreidingsmogelijkheden op vlak van verkoop van vuilzakken, het verlengen van een abonnement in het zwembad en het aanvragen van bewonerskaarten. In de toekomst zou dit allemaal digitaal moeten kunnen."