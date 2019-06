Jodoco start vanaf volgende maand met productie op FFH Campus Vanessa Dekeyzer

12 juni 2019

20u02 5 Tienen De vijf opslagtanks van 25 meter hoog van Jodoco maken al enkele maanden deel uit van de skyline van de FFH Campus, maar vanaf juli zullen deze ook operationeel zijn. Dat maakten de bedrijfsvoerders bekend op de avondbijeenkomst van de Businessclub Regio Tienen. Op 20 september vindt de officiële opening plaats.

Het Belgisch-Nederlandse veevoederbedrijf Jodoco is sinds 1999 actief in Geldenaken. Het bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van innovatieve voormengsels en aanvullende diervoeders. De ontwikkeling vindt plaats in eigen laboratoria en in samenwerking met instituten en universiteiten in binnen- en buitenland. De ambitie van het bedrijf is nu verdere stappen zetten op internationaal niveau.

Om die doelstellingen te bereiken, ging het bestuur op zoek naar een nieuwe locatie. Zo belandde men uiteindelijk op de site van de Feed Food Health Campus aan het Soldatenplein in Tienen. In april 2018 werden de werken hier opgestart. “Dat was niet altijd een evidentie”, zegt projectmanager Eric Hoogenes. “Vooral de verplaatsing van de vijf opslagtanks van 25 meter hoog was een uitdaging. De tanks werden immers gemaakt in Nederland. Via het Albertkanaal kwamen ze eerst overzee tot in Luik, vanwaar ze ’s nachts over de weg tot in de Tienen werden verscheept. Daar werden ze met twee grote kranen uiteindelijk rechtgetrokken.”

In juni vorig jaar vond de eerstepaalceremonie plaats. Dat is eerder een Nederlands gebruik. “Uiteindelijk werden maar liefst 500 palen aangeleverd”, zegt Eric Hoogenes. “Die waren nodig want de ondergrond op de site bleek toch bijzonder moerassig.”

Naast de tanks zijn er ook twee grote fabriekshallen en kantoorruimtes gebouwd. Het gebouw werd voorzien van drie regenwaterputten voor hergebruik in sanitair en schoonmaak en op het dak liggen 60 zonnepanelen. Die laatste komen bovenop de 100 procent groene stroom. “De verhuis komt nu wel heel dichtbij”, zegt Eric Hoogenes. “De laboratoria en de productiekantoren worden vanaf midden juli in gebruik genomen. En in september volgt dan de grote opening.”

Met de komst van Jodoco komt de FFH Campus weer wat meer tot leven. En daar is de Businessclub Regio Tienen blij om. Na het bedrijfsbezoek kwamen de bijna 90 leden weer samen op de Food Port op de Campus, waar ze maandelijks samenkomen, om te genieten van een Summer Evening Barbecue.