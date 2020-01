JAT event drivers en burgemeester Reekmans van Glabbeek zijn bijzonder boos over uitspraken op Hoegaardse gemeenteraad “We pikken deze platvloerse aanval van het gemeentebestuur van Hoegaarden niet” Vanessa Dekeyzer Christian Hennuy

15 januari 2020

13u56 0 Tienen Tijdens de gemeenteraad in Hoegaarden dinsdagavond haalden burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) en schepen Hans Decoster (CD&V) zwaar uit naar de JAT event drivers. Die werden een zootje ongeregeld genoemd. “Ik ben verbolgen over deze platvloerse aanval”, reageert Kevin Kennes, voorzitter JATienen.

Schepen Decoster stelde dat de gemeente vorig eindejaar geopteerd heeft voor veiligheid en daarom in plaats van de samenwerking met JATienen, zoals de voorbije jaren, erkende taxi’s heeft ingezet. “We hebben de auto’s in circuit laten rijden van kerktoren tot kerktoren, steeds naar Tienen. Wie eerst thuis zit te feesten en te drinken moet maar beroep doen op privévervoer”, aldus Decoster.

“Bij JAT voldoen niet alle chauffeurs aan de voorwaarden”, stelde burgemeester Jean-Piere Taverniers. “Sinds november 2016 vragen wij aan JAT om cijfers voor te leggen van het aantal vervoerde Hoegaardiers. Die zijn er nooit gekomen, ook dit jaar niet nadat de vorige vzw failliet ging. Op 31 oktober van dit jaar zeiden ze plotseling dat 270 mensen van Hoegaarden van hun diensten hadden gebruik gemaakt. Ze moeten ons geen ‘blaaskens’ wijsmaken, misschien waren het er nog minder dan de 20 van dit jaar. Dat JAT Event Drivers eens alle cijfers komt geven, hier tijdens een raadszitting.”

“Hun actie is zwaar mislukt en dus beslist men in Hoegaarden maar om onze vereniging zwart te maken”, klinkt het bij JAT event drivers. “Ik pik het niet dat deze figuren de talrijke vrijwilligers die kosteloos van oud op nieuw ruim 2.000 inwoners van Tienen, Glabbeek, Boutersem, Zoutleeuw en Linter naar huis brachten, een zootje ongeregeld worden genoemd”, zegt voorzitter Kevin Kennes. “Iedereen met een beetje gezond verstand wist op voorhand dat de actie van de gemeente Hoegaarden compleet zou mislukken, maar deze frustraties moet het gemeentebestuur niet op onze vrijwilligers afreageren.”

Ook burgemeester Peter Reekmans (Dorspartij) van Glabbeek, waar sinds enkele jaren de uitvalsbasis voor de eindejaarsactie ondergebracht is, reageert. “Vijf jaar geleden was er een discussie tussen JAT en de stad Tienen en dreigde de gratis vervoersactie toen te verdwijnen. Glabbeek nam daarop de operationele ondersteuning, catering en verzekeringen van de vrijwilligers extra ten laste. Anders bestond de actie niet meer. De commentaar van Hoegaarden op de uitvalsbasis in Glabbeek, is gewoon te belachelijk voor woorden. Als morgen Hoegaarden de extra kosten wil overnemen die Glabbeek vandaag betaalt, mag van mij dadelijk de uitvalsbasis van JAT verhuizen naar Hoegaarden. Trouwens de beweringen van de burgemeester van Hoegaarden dat de vrijwilligers wettelijk niet in orde zouden zijn is complete nonsens. Wij sluiten namelijk vanuit Glabbeek jaarlijks een verzekering af voor de franchise van alle wagens en de vrijwilligers.”