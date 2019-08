Jaar cel voor partnergeweld KAR

16 augustus 2019

14u11 0 Tienen De correctionele rechtbank van Leuven heeft een man veroordeeld tot een jaar cel voor partnergeweld in Tienen. J.V.E. bedreigde ook een arts van het Universitair Ziekenhuis in Leuven.

Jan V.E. werd beticht van opzettelijke slagen met verzwarende omstandigheden en arbeidsongeschiktheid tot gevolg in Tienen op 9 maart en in de nacht van 25 op 26 oktober, telkens in 2018. Het slachtoffer was zijn 54-jarige partner. Op 1 september vorig jaar besmeurde hij de drempel van haar woning in Tienen met een witte substantie en beschadigde hij de glazen voordeur. Op 28 mei 2018 bedreigde hij in Leuven een arts naar aanleiding van een mogelijke opname van zijn zuster op de dienst psychiatrie van het UZ Leuven. De beklaagde heeft een rijkelijk gevuld strafblad. Uit een vonnis van de vrederechter van het kanton Tienen van 26 april van dit jaar blijkt dat hij kampt met een ernstig alcoholprobleem en zelfdestructieve neigingen. De man verscheen niet op de zitting en werd bij verstek veroordeeld. De vrouw kreeg een morele en materiële schadevergoeding van 2.000 euro.