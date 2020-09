Jaar cel voor man die familieleden bewerkt KAR

17 september 2020

13u56 0 Tienen Een man uit Tienen is veroordeeld tot een jaar cel voor agressie tegen zijn schoonmoeder, echtgenote en zoon in Tienen.

Ayham A.S. werd vervolgd voor verkrachting van zijn schoonmoeder en geweldpleging tegen zijn huisgenoten in de ouderlijke woning in Tienen in de loop van 2017. De schoonmoeder verklaarde dat ze minstens één keer per week verkracht werd, wanneer haar dochter uithuizig was. De beklaagde ontkende met klem. De verklaringen waren volstrekt tegenstrijdig en die van het vermeende slachtoffer niet altijd coherent. De rechtbank sprak de man vrij bij gebrek aan bewijzen.

Ook in de betichting van geweldpleging tegen zijn zoon kwam A.S. deels goed weg. Bij een behandeling met cupping maakte hij inkervingen in diens huid. Volgens de beklaagde was dat een ritueel “om vuile dingen uit het bloed te halen”. De rechtbank oordeelde dat de letsels kaderen binnen een vorm van alternatieve geneeskunde. Het staat wel vast dat de beklaagde zijn zoon diverse keren met een plank geslagen heeft.

De Tienenaar werd schuldig bevonden aan het toebrengen van slagen en verwondingen aan zowel zijn vrouw als zijn schoonmoeder. De echtgenote kreeg geregeld rake klappen, onder meer toen de ouders van haar man bij hen logeerden. Ayham A.S. stampte zijn schoonmoeder op de borst en trok een zak over haar hoofd, waarna ze ten val kwam in de badkamer. De straf is met uitstel onder probatievoorwaarden.