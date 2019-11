J.A. Event Drivers is klaar voor gratis eindejaarsvervoer “We kunnen rekenen op tal van vrijwilligers, waaronder heel wat nieuwe mensen, maar uiteraard is iedereen, die wenst mee te helpen, nog welkom” Vanessa Dekeyzer

23 november 2019

10u31 11 Tienen J.A. Event Drivers en de gemeenten Glabbeek, Linter, Boutersem, Tienen en Zoutleeuw openen op 1 december de reservatielijn voor het gratis eindejaarsvervoer. De uitvalsbasis voor de actie blijft in Glabbeek, maar de organisatie verhuist van het OCMW-gebouw naar het gemeentehuis.

“Waarom is de uitvalsbasis in Glabbeek. Simpel: omdat Glabbeek de kosten voor het eten van de vrijwilligers en de dispatching op zich neemt, wat neerkomt op zo’n 1.500 euro”, reageert burgemeester Peter Reekmans. “Als morgen een andere gemeente dat wil doen, maak ik daar absoluut geen probleem van.”

Hiermee reageert de burgemeester op de beslissing van Hoegaarden om uit de werking te stappen. De gemeente had vragen bij de locatie van de uitvalsbasis (red. vroeger was dat Tienen) en bij de transparantie over cijfers. “We willen zeker transparant communiceren, maar we zijn een gloednieuwe vzw en kunnen moeilijk communiceren over cijfers van onze voorganger”, zegt voorzitter Kevin Kennes. Hij wordt in het nieuwe bestuur bijgestaan door Geert Vanherrenwegen (ondervoorzitter), Philippe Vanhauw (secretaris), Mario Costermans (penningmeester) en Roland Driessens.

De gemeenten betalen 0.12 cent per inwoner aan de vzw om hun inwoners te laten ophalen en thuis te brengen tijdens de nieuwjaarsnacht. Tientallen chauffeurs en mensen voor de dispatching staan weer klaar om die taak op zich te nemen. “We kunnen rekenen op tal van vrijwilligers, waaronder heel wat nieuwe mensen, maar uiteraard is iedereen, die wenst mee te helpen, nog welkom”, aldus Kevin.

Trouwe sponsors, BMW Van Osch, garage Buttiens , Groep Delorge en Group Govaerts zijn ook opnieuw op post. Reserveren kan vanaf 1 december op www.jateventdrivers.be of via de nummers 0474/18.92.84, 0474/18.92.88 en 0474/88.92.89. Op 29 december om middernacht worden de inschrijvingen afgesloten, zodat alles netjes gepland kan worden.

De feestvierders in Hangar 44 in Glabbeek en zaal Manège in Tienen moeten de vzw dit jaar niet contacteren. “Wij zullen vanaf 1.30 uur vijf voertuigen paraat laten staan aan de Hangar 44 en zaal Manège waarbij goede afspraken gemaakt zijn. Hierdoor zullen de telefoons sneller beantwoord kunnen worden en zullen de wachttijden beperkt blijven. Toch waarschuwen we voor een grote piek tussen 2u en 4u middernacht.”

Glabbeek legt ook dit jaar ook opnieuw een feestbus in tussen Hangaar 44 en de Grote Markt in Tienen met tussenhalte in Bunsbeek. Deze bus rijdt om het half uur tussen 22.30 en 6 uur. “Deze fuifbus is absoluut nodig om de wachttijden bij J.A. Event Drivers niet te laten oplopen”, besluit burgemeester Reekmans.