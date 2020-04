Inwoners zone Getevallei houden zich minder goed aan de coronamaatregelen, lokale politie waarschuwt voor de gevolgen Kristien Bollen

27 april 2020

16u39 0 Tienen “Onze politiedienst merkt dat burgers het steeds moeilijker hebben om zich aan de regels te houden die werden opgelegd. Zo gaat men steeds meer bij elkaar op bezoek, houdt men barbecue-feestjes en schendt men het samenscholingsverbod”, klinkt het bij de politie Getevallei.

“Indien deze trend blijft aanhouden, zullen alle maatregelen voor niets zijn geweest en zal het nog langer duren vooraleer het ‘gewone leven’ zoals we het kennen opnieuw kan opgestart worden”, aldus de lokale politie. “Het corona-virus is nog steeds erg in omloop en kent geen grenzen inzake wie het al dan niet kan oplopen. Bescherm uzelf en uw geliefden door u aan de opgelegde maatregelen te houden!”

De politiezone zal zich blijven inzetten om overtredingen vast te stellen en te verbaliseren. Toch wil men de inwoners nog eens extra oproepen om zich in te zetten en de regels te volgen. Overtredingen worden beboet en er is geen sensibiliseringsperiode meer. “Laten we respect hebben voor de gezondheid van éénieder en elkaar beschermen in plaats van risico’s te nemen om anderen te besmetten! #SamenMetRespect”, aldus de politie van de zone Getevallei.