Inwoners kunnen nu dan toch met vertraging hun tweede mondmasker afhalen Vanessa Dekeyzer

27 mei 2020

17u02 1 Tienen De inwoners van Tienen kunnen vanaf morgen (donderdag) een tweede gratis mondmasker afhalen met de waardebon die ze in de brievenbus kregen. Tijdens de eerste week van mei kreeg elke Tienenaar al eens een gratis mondmasker in de brievenbus.

In de enveloppe werd ook een waardebon toegevoegd voor een tweede gratis mondmasker. De levering van deze tweede lichting mondmaskers liep echter vertraging op. “Nu de levering een feit is, worden de mondmaskers naar de apotheken verdeeld. Vanaf morgen, donderdag, kunnen de Tienenaars een exemplaar met hun waardebon afhalen”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V).

Drie maten

Er zijn drie maten beschikbaar voor kinderen, vrouwen en mannen. Bij elk mondmasker wordt apart een filter geleverd die in het mondmasker gestoken kan worden. Wie zelf niet in de apotheek geraakt, mag zijn waardebon meegeven aan iemand anders.

Deze levering maakt deel uit van een tweede groepsaankoop van 107.000 mondmaskers die de stad Tienen samen met de omliggende gemeenten georganiseerd heeft. Het grootste deel van de opbrengst van de verkoop gaat naar Think Pink en concrete projecten voor patiënten en lokale ziekenhuizen.