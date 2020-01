Innocent Harerimana maakt kans om Tienenaar van het Jaar te worden Hij helpt elke dag nieuwe inwoners bij de integratie in Tienen Vanessa Dekeyzer

23 januari 2020

17u19 4 Tienen Innocent Harerimana is door Tienen Troef genomineerd in de categorie ‘Tienenaar van het Jaar’ voor het Gala van de Tiense Troeven eind januari in de Manège. “Ik was bijzonder verrast dat te vernemen”, zegt Innocent die sinds 2014 in Tienen woont. Hij richtte vijf jaar geleden de Tiense Afrikaanse Gemeenschap CatiTage op om nieuwkomers te begeleiden in hun integratie in de suikerstad.

Maar wie is nu eigenlijk Innocent? We hebben een ontmoeting met de man in CC De Kruisboog. Het lijkt me logisch om te vragen vanwaar Innocent precies afkomstig is, maar hij vindt dat geen terechte vraag. “Ik ben veel meer dan mijn afkomst. Ik ben Innocent, vader van drie kinderen, gelukkig getrouwd en werkzaam in Brussel bij de Vlaamse overheid, waar ik expert diploma-erkenning ben. Ik ben een wijnliefhebber, ik word op 12 februari 40 jaar, ik fiets graag en ik schrijf gedichten. Zopas nog heb ik een tweede bundel met Franstalige gedichten op de markt gebracht. Daar ben ik bijzonder fier op!”

Koninklijk bloed

Hij toont me de dichtbundel. Op de achterkant van het kaft staat dan toch wat over de afkomst van Innocent. Hij werd geboren in Burundi en heeft koninklijk bloed door zijn aderen lopen. “Ja, dat klopt, maar dat heeft niet bepaald wie ik nu ben, hoor. Ik woon trouwens al geruime tijd in België, waaronder een groot deel in Brussel en mijn kinderen zijn hier in België geboren.”

In 2014 verhuisde Innocent van Hannuit naar Tienen. “Toen ik hier pas woonde, liep ik een beetje verloren. Er werd me wel documentatie bezorgd, maar ik miste iemand die me bij de hand nam om uit te pluizen wat de plichten van de Tiense inwoners zijn. Ik merkte ook op dat ik maar weinig een ‘goeiedag’ kreeg op straat. En dus besloot ik niet aan de zijlijn te blijven staan, maar actief in de Tiense gemeenschap te stappen. En ik wilde dat niet alleen doen, maar samen met alle andere minderheden in de stad.”

CatiTage

Zo ontstond CatiTage, de Tiense Afrikaanse Gemeenschap. “We hebben al aan heel wat activiteiten in het Tiense deelgenomen en ook zelf heel wat activiteiten op poten gezet, waarop we iedereen welkom heten, denk maar aan het paasfeest voor kinderen, de lenteschoonmaak, wereldfeest Tirlemonde en vorig jaar nog de eerste editie van de Culturele Diversiteit Awards in samenwerking met de Tiense Wereldvrouwen en Voschod. Op 7 maart organiseren we ook opnieuw Kom Proeven, een mix van Afrikaans eten, muziek en dans. Met dit event wil onze vereniging de stad Tienen laten kennis maken met de Afrikaanse cultuur. Tegelijk is dit een gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en bruggen te slaan tussen culturen. Voor ons is het belangrijk dat we gehoord worden, dat we een stem hebben en dat betekent dan ook dat we de Nederlandse taal moeten leren. Via het CVO wordt vooral de theorie meegegeven, wij organiseren daarnaast ‘Taalpraktijktips’, lessen waarin je de theorie kan aftoetsen aan echte situaties.”

Ik begrijp niet goed waarom er bij de Tienenaar negativiteit is over zijn of haar stad. Kijk rondom je: je hebt hier alle voorzieningen die je nodig hebt. Innocent Harerimana

En zo helpt Innocent elke dag nieuwe inwoners bij de integratie in Tienen. Na vijf jaar heeft hij het voorzitterschap van Cati Tage wel doorgeschoven naar Paku Mavungu (Denis). “Ik wil iedereen de kans geven om ervaring op te doen, maar uiteraard blijf ik actief binnen de organisatie. Ik wil me blijven inzetten voor de stad, waar ik ben van houden. Ik begrijp niet goed waarom er bij de Tienenaar negativiteit is over zijn of haar stad. Kijk rondom je: je hebt hier alle voorzieningen die je nodig hebt. Ondanks het feit dat we hier nog maar vijf jaar wonen, voelen we ons hier thuis en welkom.”

Wie wil deelnemen aan Kom Proeven, kan reserveren tot 23 februari via de website https://africaintienen.jimdo.com. Bij vragen kan je mailen naar catitagetienen@gmail.com en contact opnemen met Barry (0492/17.59.28.) of Anneleen (0470/86.01.85.).