Ingebroken voor de volle 10 euro DDH KBG

16 september 2020

18u29 0 Tienen Bij een inbraak haalden dieven amper een buit binnen, ze gingen aan de haal met... 10 euro.

In een atelier in de Broekstraat in Tienen stelde men dinsdag rond 17.40 uur vast dat dieven ingebroken hadden. De daders wisten een toegangsdeur te forceren om de zaak binnen te dringen en konden uiteindelijk ongeveer 10 euro aan kleingeld buitmaken. De politie opende een onderzoek naar de mogelijke daders.